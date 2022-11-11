Мостовой – о Сычевом: «Трудно сейчас сказать что-то о его переходе в топ-клуб»

Обладатель кубка Португалии в составе лиссабонской «Бенфики» Александр Мостовой высказал своё мнение по поводу форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Специалист отметил, что зрители и эксперты открыли для себя такого футболиста, как Владимир Сычевой, лишь полгода назад. Мостовой похвалил футболиста, который, по его мнению, сполна воспользовался своим шансом и начал забивать большое количество мячей в Российской Премьер-лиге.

«Трудно сейчас сказать что-то о его переходе в топ-клуб, если он в 26 лет ещё толком не играл. Но он может получить шанс в командах, которые сейчас выше идут, чем «Оренбург», - цитирует Мостового Bet On Mobile.