Сычевой оформил хет-трик в ворота «Краснодара», забив пяткой

Как и в первом тайме матча 17-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром», после перерыва также событийно. Алексей Ионов не реализовал выход один на один, а в ответной атаке Дмимми Марин забил четвертый гол своей команды. На 58-й минуте после подачи углового Ренато Гойкович отыграл на Владимира Сычевого, который пяткой пробил точно в цель. Это уже третий гол форварда в этом поединке, его команда ведет со счетом 5:1 и по итогам первой части сезона наверняка будет делить седьмое место с краснодарцами.

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