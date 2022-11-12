Булыкин оценил перспективы Сычевого

Бывший нападающий «Локомотива», «Аякса» и российской сборной Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Сычевой хорошо проявил себя в первой части сезона, посмотрим, как он проявит себя во второй. Во всех топ-клубах РПЛ есть свои основные форварды, которым доверяют, поэтому сейчас им нет надобности покупать Сычевого. А вот как он проявит себя во второй части, это и станет ключевым фактором к его возможному переходу в топ-команду РПЛ», – заявил известный в прошлом форвард в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Владимир должен переезжать в более сильный клуб, чтобы не повторилась ситуация с Гамидом Агаларовым. Булыкин считает, что Сычевому будет сложнее во второй части сезона, поскольку соперники будут настраиваться на него иначе.

Отметим, что после 16 туров форвард «Оренбурга» входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата России с 11 голами.

