Агент заявил, что Сычевой не отказывался от перехода в «Црвену Звезду»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию об отказе своего клиента переходить в «Црвену Звезду».

Агент опроверг эту информацию, отметив, что сторона 26-летнего игрока пока ещё никому не отказывала.

«Не знаю, откуда взяли эту информацию. Никто: ни я, ни клуб, ни сам футболист пока никому не отказывали в том, перейдёт он в сербский клуб или нет», — цитирует Талаева Sport24.

Отметим, что на данный момент Сычевой возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив 14 голов в 15 матчах. В общей сложности за «Оренбург» в нынешнем сезоне футболист сборной России провёл 18 встреч, забив в них 17 голов и отдав две результативные передачи.