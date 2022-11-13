«Оренбург» разгромил «Краснодар» благодаря хет-трику Сычевого

«Оренбург» сумел одержать уверенную домашнюю победу над «Краснодаром». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «газовиков», а хет-трик на свой счет записал Владимир Сычевой, который оформил уже 14 голов в 15-ти играх чемпионата России. «Оренбург» обошел «Краснодар» по дополнительным показателям.

Футболисты «Оренбурга» достойно провели первый круг чемпионата России. Перед заключительным туром в 2022 году команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице, и от зоны переходных матчей смогла оторваться на девять очков. Такие результаты позволяют болельщикам с надеждой и оптимизмом смотреть на ближайшие матчи. В рамках поединка последнего тура «Оренбург» неожиданно в гостях проиграл «Химкам» со счетом 0:2. Эта неудача стала пятой в сезоне для команды.

«Краснодар» очень нестабильно смотрится в этом сезоне, и к очередному туру чемпионата России подходит на седьмой строчке в активе. Побороться за место в тройке «быки» вполне могли, ведь семь очков отставания от «Ростова» оставляют такую возможность. В последнем туре коллектив Сторожука упустил победу над «Факелом» в Воронеже. Встреча завершилась боевой результативной ничьей со счетом 3:3. Таким образом, команда не смогла победить во второй встрече кряду.

Встреча в Оренбурге стартовала с гола в исполнении хозяев. Сычевой уже в дебюте встречи получил мяч от партнера, после чего переложил его в центре штрафной под удобную ногу и переправил сферу рикошетом от ноги защитника в дальний левый угол – 1:0. «Краснодару» никак не удавалось проснуться, а оборона команды действовала крайне ненадежно, раз за разом пропуская атаки соперника по флангам. На исходе первой 10-минутки первую карточку желтого цвета получил Кайо, который снес на скорости Сычевого, поставив свою команду в очень неприятное положение.

К слову, тренерский штаб во главе со Сторожуком решил тут же заменить игрока и выпустить вместо него Литвинова, тем более, что тот же Кайо едва не привез гол на свои ворота после, ведь после подачи углового не успел за Гойковичем, который головой пробил в Матвея Сафонова. Кайо поменял Литвинов, и тут же в следующем эпизоде едва появившийся игрок едва не нарвался на карточку, которую рефери мог показать ему за разговоры. А вот Волков, срубивший на скорости одного из футболистов «газовиков», все-таки на желтый свет наиграл.

Ситуация с каждой минутой накалялась у ворот «Оренбурга», и соперник после ударов Сычевого и Марина проверил на прочность штанги южан. К слову, всего через пару минут второй гол все же случился. Эктов на правом краю подключил к атаке Марина, который прострелил мяч на дальнюю штангу. Вера подработал мяч на грудь, после чего послал его низом в ворота – 2:0. В середине тайма «Краснодар» ждала очередная неприятная ситуация, ведь получил травму во время игрового эпизода у ворот соперника Кривцов. Тренеры «Краснодара» были вынуждены поменять его на Якимова.

Вскоре «Оренбург» смог забить и третий гол. С правого края от углового флага хозяева подали мяч на Сычевого, который выиграл верх у соперника и направил мяч в ворота, оформив свой 13-й гол в нынешнем сезоне. «Краснодар» был бы не «Краснодаром», если бы один гол не отыграл. Под занавес игрового отрезка «быки» провели хорошую атаку с выводом Ионова по центру на ворота соперника. Алексей уверенно обыграл вратаря «газовиков», после чего послал мяч в ворота – 3:1. Концовка игрового отрезка была омрачена карточкой желтого цвета для Манелова, а также травмой голкипера хозяев Кеняйкина, которого вынужденно заменил в рамке Гошев.

В перерыве в составе гостей были проведены две замены. На поле появились Петров и Апеков, которые заменили Манелова и Волкова. На 48-й минуте игры Ахметов в штрафной «Оренбурга» получил мяч, после чего двинулся к воротам, но получил слегка по ногам. Упал Ильзат на газон, но рефери ему не поверил, показав карточку за симуляцию. «Краснодар» продолжал давить, и вскоре Сперцян вывел Ионова на свидание с вышедшим на замену Гошевым. В итоге Алексея пробил во вратаря, который сумел отбить мяч перед собой.

Всего через пару мгновений в атаку несся уже «Оренбург». С левого края Мансилья выполнил навес на дальнюю штангу, где Рамирес упустил Марина, и тот головой буквально расстрелял Матвея Сафонова – 4:1.

«Краснодар» попытался отыграться, и на исходе первой 10-минутки второго тайма «быки» пробили в перекладину, после чего Сперцян за накладку в центре поля получил карточку желтого цвета. На исходе фактически часа игры «Оренбург» смог забить свой пятый гол. Угловой разыграли хозяева встречи. Последовала подача с правого края, и Гойкович головой сбросил мяч на партнера. В итоге в центре вратарской до мяча добрался Сычевой, который пяткой переправил мяч в сетку, оформив хет-трик в игре – 5:1.

В середине тайма по карточке получили Петров и Аюпов за фолы разного калибра, а Сычевой после очередной подачи от левого углового флага едва не оформил покер, направив сферу рядом с левой «девяткой». «Оренбургу» удалось забить и шестой гол в ворота соперника, но у Гойковича, сделавшего пас на Марина, был обнаружен офсайд. На концовку встречи «Оренбург» выпустил Оганесяна, Капленко, Титкова и Ковалёва, которые ничего толкового в игру привнести уже не смогли. 5:1, «Оренбург» громит «Краснодар» со счетом 5:1.