Тарханов: «Что-то непонятное с «Краснодаром»

Оглушительным поражением обернулся для «Краснодара» матч семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Южане проиграли «Оренбургу» со счетом 1:5, и уйдут на зимний перерыв не с самым лучшим настроением. События игры прокомментировал известный российский специалист Александр Тарханов. Он очень удивлен неприятностями «Краснодара».

- Что-то непонятное пока с «Краснодаром». Все-таки одно время они достаточно хорошо играли, а сейчас как-то сбавили. Они сегодня на первый тайм вообще никакие вышли. В концовке матча только взбодрились. А так, конечно, неважно выглядели, - цитирует Тарханова Rusfootball.info.