​Первый после Дзюбы: Сычевой оформил «идеальный хет-трик»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой трижды поразил ворота «Краснодара» в воскресном матче Премьер-лиги, в котором его команда разнесла соперника с результатом 5:1. Эксперты из Opta обращают внимание на тот факт, что Сычевой оформил так называемый «идеальный хет-трик» - футболист забил головой, левой ногой и правой ногой.

Отмечается, что это первый «идеальный хет-трик» в Российской премьер-лиге с мая 2021 года. Тогда этим достижением в игре «Зенита» против «Тамбова» отметился Артём Дзюба, который всего в том матче забил четыре раза.

Также стоит сказать, что «идеальный хет-трик» Владимира Сычевого стал седьмым в Премьер-лиге России за последние десять лет.