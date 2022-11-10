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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» отреагировали на слухи о 100 миллионах отступных за Сычевого

10 Ноября 2022 • 13:24 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
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13.11 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о том, что в новом контракте нападающего Владимира Сычевого приписана сумма отступных в размере 100 миллионов рублей.

«Информация о сумме отступных у Сычевого в 100 миллионов рублей не совсем близка к правде», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Напомним, вчера, 9 ноября, «Оренбург» официально объявил о продлении соглашения с 26-летним Сычевым до конца 2024 года. Срок действия предыдущего контракта игрока истекал следующим летом.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 500 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Сычевой
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