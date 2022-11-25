Сторожук рассказал, как необходимо усилиться «Краснодару» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился мнением о возможном усилении своей команды в зимнее трансферное окно.

По мнению специалиста, «Краснодару» необходимы усиления в каждую из линий. Также Сторожук высказался о возможном уходе легионеров из клуба.

«Два или три новых игрока нам не помешают. Останутся ли в команде легионеры? У них есть обязательства перед клубом. Мы всем рады», — цитирует Сторожука «Советский спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Сторожук может быть отправлен в отставку, так как руководство «Краснодара» уже ищет замену 41-летнему специалисту.