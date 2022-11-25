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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук рассказал, как необходимо усилиться «Краснодару» в зимнее трансферное окно

25 Ноября 2022 • 10:28 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился мнением о возможном усилении своей команды в зимнее трансферное окно.

По мнению специалиста, «Краснодару» необходимы усиления в каждую из линий. Также Сторожук высказался о возможном уходе легионеров из клуба.

«Два или три новых игрока нам не помешают. Останутся ли в команде легионеры? У них есть обязательства перед клубом. Мы всем рады», — цитирует Сторожука «Советский спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Сторожук может быть отправлен в отставку, так как руководство «Краснодара» уже ищет замену 41-летнему специалисту. 
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
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