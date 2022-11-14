Валерий Овчинников высказался о розовом свитере наставника «Оренбурга» Лички

Экс-наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о розовом свитере главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички. Сейчас идут разговоры о том, что этот свитер приносит удачу рулевому оренбуржцев. В матче 17-го тура Российской премьер-лиги подопечные Лички разгромили «Краснодар» со счетом 5:1.

«Когда такой счет я бы не только розовый свитер надел. Вообще, спал бы в нем. «Краснодар» до сих пор понять не может, как им пять мячей загрузили. Думаю, Личка до конца сезона уже раздеваться не будет», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.