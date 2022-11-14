Личка: «Сычевой только появился — бам, сразу стал звездой, готов ли он к этой роли?»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своём подопечном Владимире Сычевом.

Напомним, что после 17 туров РПЛ 26-летний нападающий делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров лиги с игроком «Спартака» Куинси Промесом. У обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Чешский специалист задался вопросом о том, сумеет ли Сычевой справиться с популярностью, которая так внезапно на него свалилась. Личка также отметил, что в случае перехода в топовый российский клуб у форварда значительно вырастет зарплата, и неизвестно, как он на это отреагирует.

«Сычевой только появился — бам, сразу стал звездой. Готов ли он к этой роли? Сейчас у него будет новый вызов — сборная. Готов ли он после игры за неё постоянно забивать в РПЛ?» — цитирует Личку Sports.ru.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» в общей сложности 17 матчей, забив в них 16 голов и отдав две результативные передачи.