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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Сычевой только появился — бам, сразу стал звездой, готов ли он к этой роли?»

14 Ноября 2022 • 11:22 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своём подопечном Владимире Сычевом.

Напомним, что после 17 туров РПЛ 26-летний нападающий делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров лиги с игроком «Спартака» Куинси Промесом. У обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Чешский специалист задался вопросом о том, сумеет ли Сычевой справиться с популярностью, которая так внезапно на него свалилась. Личка также отметил, что в случае перехода в топовый российский клуб у форварда значительно вырастет зарплата, и неизвестно, как он на это отреагирует.  

«Сычевой только появился — бам, сразу стал звездой. Готов ли он к этой роли? Сейчас у него будет новый вызов — сборная. Готов ли он после игры за неё постоянно забивать в РПЛ?» — цитирует Личку Sports.ru.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» в общей сложности 17 матчей, забив в них 16 голов и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Владимир Сычевой
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