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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рамирес: Возможно, «Краснодар» провёл худший матч в этом сезоне

13 Ноября 2022 • 18:24 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал поражение от «Оренбурга». Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги завершилась крупным поражением «быков» со счетом 1:5.

«Игра выдалась тяжелой, не знаю, почему так получилось. Мы играли в гостях, но это не то, что мы ожидали», — приводит слова Рамиреса «Матч ТВ». Игрок не стал отрицать, что, возможно, этот матч был худшим для «Краснодара» в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне 28-летний защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург
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