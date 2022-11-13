Рамирес: Возможно, «Краснодар» провёл худший матч в этом сезоне

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал поражение от «Оренбурга». Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги завершилась крупным поражением «быков» со счетом 1:5.

«Игра выдалась тяжелой, не знаю, почему так получилось. Мы играли в гостях, но это не то, что мы ожидали», — приводит слова Рамиреса «Матч ТВ». Игрок не стал отрицать, что, возможно, этот матч был худшим для «Краснодара» в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне 28-летний защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.