Колыванов: «100 миллионов за Сычевого — это небольшие деньги»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на информацию о том, что отступные по новому контракту нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого составляют 100 миллионов рублей.

По мнению специалиста, 100 миллионов — это небольшие деньги за такого игрока.

«Если в «Оренбурге» отступные за Сычевого – 100 миллионов рублей, то это не большие деньги. Можно было бы сделать и побольше», — цитирует Колыванова Metaratings.

Новое соглашение 26-летнего форварда рассчитано до конца 2024 года. В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. В данный момент он занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ, уступая лишь спартаковцу Куинси Промесу.