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Колыванов: «100 миллионов за Сычевого — это небольшие деньги»

10 Ноября 2022 • 15:35 Комментировать (1)
Оренбург
...
Краснодар
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13.11 14:00

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на информацию о том, что отступные по новому контракту нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого составляют 100 миллионов рублей.

По мнению специалиста, 100 миллионов — это небольшие деньги за такого игрока.

«Если в «Оренбурге» отступные за Сычевого – 100 миллионов рублей, то это не большие деньги. Можно было бы сделать и побольше», — цитирует Колыванова Metaratings.

Новое соглашение 26-летнего форварда рассчитано до конца 2024 года. В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. В данный момент он занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ, уступая лишь спартаковцу Куинси Промесу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Оренбург Владимир Сычевой
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Ноября 2022 в 15:45
думаю что они ( футболеры ) очень оторваны от реалий жизни , наверное выйди Колыванов на улицу в Оренбурге и сказал бы что это не большие деньги для водителя автобуса , то услышал бы много нового ))
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