«Оренбург» одержал самую крупную победу в истории участия в РПЛ

Оглушительным поражением обернулся для «Краснодара» матч семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Южане проиграли «Оренбургу» со счетом 1:5, и уйдут на зимний перерыв не с самым лучшим настроением. Три мяча в этом матче забил сенсационный нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

Как выяснилось, это была самая крупная победа «Оренбурга» в истории участия клуба в высшей лиге российского чемпионата. Кроме того, ранее «Оренбург» никогда не забивал пять мячей в матче чемпионата России. В свою очередь, «Краснодар» еще никогда не проигрывал с таким крупным счетом команде, которая вышла из ФНЛ.