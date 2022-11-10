Агент рассказал о состоянии полузащитника «Краснодара» Батчи

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал о восстановлении своего клиента после операции.

Напомним, 24-летний анголец перешёл в «Краснодар» в начале сентября из португальского «Шавиша».

«Батчи уже находится в расположении «Краснодара», но о сроках возвращения на поле говорить пока рано. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Батчи провёл в составе «быков» четыре матча, отметившись в них одной результативной передачей. После 16 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.