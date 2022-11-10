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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о состоянии полузащитника «Краснодара» Батчи

10 Ноября 2022 • 13:11 Комментировать
Оренбург
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Краснодар
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13.11 14:00

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал о восстановлении своего клиента после операции.

Напомним, 24-летний анголец перешёл в «Краснодар» в начале сентября из португальского «Шавиша».

«Батчи уже находится в расположении «Краснодара», но о сроках возвращения на поле говорить пока рано. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Батчи провёл в составе «быков» четыре матча, отметившись в них одной результативной передачей. После 16 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоау Батчи
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ОРЕНБУРГ КРАСНОДАР
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