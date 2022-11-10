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Кавазашвили: «Говоря о Сычевом можно всегда вспомнить пример Сергеева»

10 Ноября 2022 • 21:03 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
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13.11 14:00

Бывший голкипер национальной сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал своё мнение о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Говоря о Сычевом можно всегда вспомнить пример Сергеева, который перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». Он в Самаре был лидером, забивал всё время. В Санкт-Петербурге пошерстил немного и сидит сейчас в запасе», - приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Кроме того, специалист вспомнил и о ситуации с бывшим нападающим башкирской «Уфы» Гамидом Агаларовым, который, несмотря на свой талант, в грозненском «Ахмате» выступает куда более незаметно, чем в своей предыдущей команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Оренбург Гамид Агаларов Владимир Сычевой
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