Кавазашвили: «Говоря о Сычевом можно всегда вспомнить пример Сергеева»

Бывший голкипер национальной сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал своё мнение о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Говоря о Сычевом можно всегда вспомнить пример Сергеева, который перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». Он в Самаре был лидером, забивал всё время. В Санкт-Петербурге пошерстил немного и сидит сейчас в запасе», - приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Кроме того, специалист вспомнил и о ситуации с бывшим нападающим башкирской «Уфы» Гамидом Агаларовым, который, несмотря на свой талант, в грозненском «Ахмате» выступает куда более незаметно, чем в своей предыдущей команде.