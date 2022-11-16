Агент Кайо: «Мы ничего не слышали об увольнении Сторожука»

Нето Хеновес, представитель футболиста «Краснодара» Кайо Фернандо, поделился информацией относительно тренера «быков» Александра Сторожука.

«Кайо по-прежнему доверяют в клубе, нет никаких проблем с ним. Плохие матчи случаются у всех время от времени. Сторожук будет уволен? Мы об этом ничего не слышали», — заявил агент футболиста в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний бразилец в нынешней кампании провёл за «Краснодар» 13 игр в рамках всех состязаний, не отметившись полезными действиями. По слухам, руководство «быков» заинтересовано в приглашении Марцела Лички или Леонида Слуцкого.