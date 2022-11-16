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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кайо: «Мы ничего не слышали об увольнении Сторожука»

16 Ноября 2022 • 20:10 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Нето Хеновес, представитель футболиста «Краснодара» Кайо Фернандо, поделился информацией относительно тренера «быков» Александра Сторожука.

«Кайо по-прежнему доверяют в клубе, нет никаких проблем с ним. Плохие матчи случаются у всех время от времени. Сторожук будет уволен? Мы об этом ничего не слышали», — заявил агент футболиста в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний бразилец в нынешней кампании провёл за «Краснодар» 13 игр в рамках всех состязаний, не отметившись полезными действиями. По слухам, руководство «быков» заинтересовано в приглашении Марцела Лички или Леонида Слуцкого.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо Фернандо Нето Хеновес
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