Президент «Оренбурга» — о возможном уходе Лички в «Краснодар»: «Мы, может, тоже хотели бы сейчас Сперцяна забрать»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном уходе главного тренера команды Марцеля Лички в «Краснодар».

Еремякин сообщил, что представители «Краснодара» обращались в клуб по этому вопросу, но получили отрицательный ответ.

«Мало ли, кто что хочет. Мы, может, тоже хотели бы сейчас Сперцяна забрать. Мы для себя ставим определённые задачи, которые завязаны на тренере», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России команда чешского специалиста занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.