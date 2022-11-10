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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко — о возможном переходе Сычевого в «Краснодар»: «Очень рискованный трансфер»

10 Ноября 2022 • 13:36 Комментировать
Оренбург
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Краснодар
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13.11 14:00

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в стан «быков».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего форварда также заинтересовано и московское «Торпедо».

Деменко усомнился в полезности Сычевого для «Краснодара», поскольку, по мнению эксперта, в новом для себя клубе один из лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ может и не заиграть.

«Есть множество примеров, когда игрок, переходящий в другой клуб там не заиграл. Если тренерский штаб «Краснодара» видит в нём игрока основы, то почему бы и нет. Спортивный блок должен продолжить наблюдение за ним. Понятно, что сейчас Сычевой забивает, но что будет дальше? Очень рискованный трансфер», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Оренбург Владимир Сычевой
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ОРЕНБУРГ КРАСНОДАР
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