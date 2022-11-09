Динияр Билялетдинов — о Сычевом: Правильно, что «Оренбург» его переподписал

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о продлении контракта нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом».

«То, что его переподписали — это правильно. Клуб может заработать с его продажи внушительную сумму», — цитирует слова Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Сычевому главное не сдавать обороты, ведь можно хорошо себя показывать в одном сезоне и пропасть, как это случилось с форвардом «Ахмата» Гамидом Агаларовым.

В этом сезоне на счету 26-летнего нападающего «Оренбурга» 13 забитых мячей и 2 голевые передачи в 16 матчах во всех турнирах.