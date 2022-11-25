«Краснодар» не делал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре

«Краснодар» не заинтересован в услугах нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, российский клуб не делал предложение о покупке 27-летнего колумбийца. Однако футболист в ближайшее время намерен покинуть «Айнтрахт», за который выступает с лета прошлого года.

Контракт Борре с действующим победителем Лиги Европы рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл за «Айнтрахт» 23 матча, забив один гол и отдав три результативные передачи. Ранее он также защищал цвета испанского «Вильярреала» и аргентинского «Ривер Плейта».