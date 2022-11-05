В «Оренбурге» прокомментировали возможную продажу легионеров зимой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном уходе легионеров в предстоящее трансферное окно.

«Отдадим ли игроков, если будут предложения зимой? Будем думать, продавать или нет. Мы готовы ко всем вариантам», — заявил Андреев «РБ Спорту».

Функционер отметил, что на данный момент у клуба нет предложений по игрокам, а информация в СМИ является просто слухами.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка после 16 туров. В следующем матче оренбургский клуб примет «Краснодар», встреча продет 13 ноября.