Кузьмичёв: «Оренбургу» надо продлевать контракт с Личкой»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о новости о возможном продлении контракта главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Оренбургу» надо продлевать контракт с Личкой. Мы же не знаем, есть ли у Марцела другие предложения. Мне нравится то, что он делает в «Оренбурге», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, специалист проделывает хорошую работу, поскольку его подопечные играют в интересный и узнаваемый футбол. Эксперт считает, что Личка является ярким тренером, который заслуживает внимания, и чья команда при должной игре может остаться в первой половине таблицы по итогам сезона.

Напомним, что «Оренбург» ушёл на паузу на седьмом месте в Российской премьер-лиге. Личка возглавил команду в 2020 году.