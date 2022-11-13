Агент: Надеюсь, Сычевой ещё не достиг своего «потолка»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался об игре футболиста в матче с «Краснодаром» (5:1). Во встрече 17-го тура Российской премьер-лиги 26-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами.

«Сегодня он играл на эмоциональном подъеме из-за вызова в сборную, плюс приз перед матчем ему вручили. Ну и надо сказать про партнеров — все отлично себя проявили», — приводит слова Талаева «Чемпионат».

По мнению агента, у каждого футболиста есть свой потолок, но хочется верить, что Сычевой его пока не достиг.

В этом сезоне на счету форварда уже 16 забитых мячей и 2 голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.