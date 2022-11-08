Агент — о возможном уходе Сычевого из «Оренбурга»: «Пока что о трансфере речи не идёт»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал слова главного тренера команды Марцела Лички, ранее заявившего, что клуб готов отпустить своего лидера в топовый российский клуб.

«Пока что с руководством «Оренбурга» не было разговора о том, что Владимира могут отпустить этой зимой при хорошем предложении от топ-клуба. Был только разговор о продлении контракта. Пока что о трансфере речи не идёт, потому что идёт сезон», — цитирует Талева «Спор-Экспресс».

Напомним, что действующее соглашение Сычевого с «Оренбургом» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе своей нынешней команды 16 матчей, забив в них 13 голов и отдав две результативные передачи.