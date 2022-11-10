Борис Игнатьев: «У Сычевого есть перспектива для роста, а у Дзюбы практически никакой»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар», а также оценил дальнейшие перспективы Артёма Дзюбы, который ранее расторг свой контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Игнатьев считает, что 26-летний Сычевой ещё может развиться, а вот 34-летний Дзюба — уже нет. Несмотря на это, специалист отметил, что опытный форвард ещё способен принести пользу «Торпедо», который им интересуется.

«У Сычевого есть перспектива развития, а у Дзюбы практически никакой перспективы в развитии нет, но на сегодняшний день Артём однозначно принесёт значительно большую пользу той игре, которая сейчас просматривается в «Торпедо», потому что в районе штрафной Дзюба знает, как себя вести», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Также Игнатьев выразил мнение, что Сычевому стоит перейти в «Краснодар», если поступит такое предложение. Поскольку в составе «быков» у него будет больше возможностей для роста.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.