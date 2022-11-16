«Краснодар» вступил в переговоры со Слуцким

«Краснодар» проявляет интерес к бывшему наставнику «Рубина» Леониду Слуцкому, сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны уже вступили в неформальное общение с целью оценить шансы на возможное на сотрудничество. Напомним, вчера, 15 ноября, было официально объявлено о том, что Слуцкий принял решение покинуть «Рубин», в котором проработал почти три года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» зимой намерен найти нового главного тренера. Если руководству клуба удастся это сделать, то нынешний наставник команды Александр Сторожук покинет свой пост.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.