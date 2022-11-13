Сычевой: «Тренер недоволен, говорит, что надо отдать статуэтку ему»

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Краснодар» (5:1) Владимир Сычевой поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько я понимаю, главный тренер будет доволен - оформил хет-трик, получил «Лучшего игрока». Все справедливо?

- Да вот шли, разговаривали, тренер недоволен, говорит, что надо отдать ему, потому что надо было четыре забивать. С каждым матчем планка растет по ходу, я не знаю.

- Лично у вас растет планка с каждым матчем?

- У меня нет цели забивать, я просто выхожу играть для зрителей. Получается забивать? Круто. Сегодня три - вообще бомба, честно говоря.