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Сычевой: «Тренер недоволен, говорит, что надо отдать статуэтку ему»

13 Ноября 2022 • 16:15 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Краснодар» (5:1) Владимир Сычевой поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько я понимаю, главный тренер будет доволен - оформил хет-трик, получил «Лучшего игрока». Все справедливо?

- Да вот шли, разговаривали, тренер недоволен, говорит, что надо отдать ему, потому что надо было четыре забивать. С каждым матчем планка растет по ходу, я не знаю.

- Лично у вас растет планка с каждым матчем?

- У меня нет цели забивать, я просто выхожу играть для зрителей. Получается забивать? Круто. Сегодня три - вообще бомба, честно говоря.

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Оренбург Владимир Сычевой
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