Роша: «Акинфеев — великий игрок»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о вратаре Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть с ним. Это кумир многих болельщиков», — передает слова Роши «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что в предстоящих играх его взаимопонимание с Акинфеевым станет еще лучше, и команда будет добиваться положительных результатов.

В текущем сезоне 36-летний голкипер провел 17 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 17 голов и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков после 16 туров.