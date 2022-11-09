Лещук – о Йокановиче: «Стали привыкать к тренеру, понимать его требования»

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук рассказал о взаимоотношениях коллектива с новым наставником Славишей Йокановичем.

«Стали привыкать к тренеру, понимать его требования. Он стал больше объяснять. В целом, наверное, притирка произошла. Надеюсь, что дальше мы будем еще больше прибавлять в качестве игры», – заявил вратарь в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Также Лещук отметил, что он сфокусирован на своей игре, поскольку для попадания в заявку национальной команды необходимо хорошо выступать на клубном уровне.

В текущей кампании на счету Игоря пять матчей, включая лишь один в рамках Российской премьер-лиги. Московский коллектив находится на шестой строчке в таблице чемпионата

