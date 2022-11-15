Газзаев: «Мы должны стараться выпускать на поле как можно больше россиян»

Известный в прошлом специалист Валерий Газзаев считает, что российским командам следует стремиться к тому, чтобы выпускать на поле как можно больше отечественных футболистов. Он считает ненормальной ситуацию, которая сложилась в ЦСКА, где погоду делают в основном легионеры.

- Ну разумеется, сказать о том, что это нормально, нельзя. Наши командам и их тренерам нужно стремиться к тому, чтобы на поле выходили как можно больше россиян, - цитирует слова Газзаева «Российская Газета».

Газзаев дважды тренировал московское ЦСКА - сперва это было с 2001 по 2003 год, а затем с 2004 по 2008 год.