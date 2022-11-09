Газзаев: «Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев сравнил легионеров из Бразилии, игравших в ЦСКА во время его наставничества и играющих сегодня в петербургском «Зените».

Специалист отметил тот факт, что бразильские футболисты, выступавшие в ЦСКА в те времена, когда он возглавлял «армейцев», одержали победу в одном из главных европейских турниров – Кубке УЕФА.

«Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените». Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА», - цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Также тренер добавил, что Вагнер Лав имеет в своём активе победы в ещё одном значимом соревновании – Кубке Америки.