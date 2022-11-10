Алдонин раскритиковал Мендеса и Зделара за излишне осторожную игру

Бывший игрока ЦСКА Евгений Алдонин высказался о игре полузащитников московской команды Виктора Мендеса и Саши Зделара.

По мнению эксперта, легионеры чересчур перестраховываются и редко обостряют игру.

«На мой взгляд, они сильно перестраховываются лишний раз. Где-то можно рисковать проникающими передачами на чужой половине поля. А играть поперёк и назад при позиционной атаке, то получается контроль ради контроля. Это никого не устраивает», — цитирует Алдонина Metaratings.

Напомним, Мендес и Зделар пополнили состав ЦСКА минувшим летом. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего чилийца 15 матчей в составе «армейцев» и ни одного результативного действия. Зделар провёл на одну игру больше, но также очков за результативность не набрал.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 13 ноября против «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.