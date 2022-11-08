Защитник «Динамо» Кутицкий: «Уверен, что можем бороться за тройку»

Защитник столичного «Динамо» Александр Кутицкий высказался о перспективах своей команды в текущей кампании Российской премьер-лиги.

«Динамо» претендует на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, «Ростов» оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается ещё на три очка. Я уверен, что мы можем бороться», – заявил футболист московского коллектива в интервью«Спорт-Экспрессу». По мнению Кутицкого, все лидеры, включая «Зенит» и «Спартак» неидеальны, поэтому начало второй части сезона покажет, чего стоит ожидать «Динамо».

После 16 туров «сине-белые» находятся на шестой строчке в таблице чемпионата с отставанием в шесть баллов от тройки лидеров. В заключительной игре до перерыва подопечным Славиши Йокановича предстоит встретиться с ЦСКА.

