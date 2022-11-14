Даса назвал футболистов, с которыми сдружился в «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал об адаптации в России. Напомним, 29-летний израильтянин перешёл в московский клуб в начале сентября из нидерландского «Витесса».

Даса признался, что счастлив находиться в нашей стране, а также рассказал, с кем из игроков «Динамо» у него сложились самые близкие отношения.

«Нгамалё — мой лучший друг. Также Матиас Норманн — мой друг, Сазонов тоже хороший друг. Вокруг хорошие люди», — приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Даса провёл за «Динамо» 11 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. После 17 туров РПЛ «бело-голубые» располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков.