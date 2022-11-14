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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА впервые при Федотове проиграл два матча подряд

14 Ноября 2022 • 04:06 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Это было уже второе поражение кряду для ЦСКА - в предыдущем туре команда Владимира Федотова проиграла «Пари НН».

Как оказалось, два поражения подряд ранее при новом тренере ЦСКА не терпел. И, в целом, за последние шесть матчей у команды лишь одна победа, три ничьи и два поражения. И на перерыв столичная команда уходит лишь на пятом месте в турнирной таблице российского чемпионата.

В следующем туре клуб сразится в Сочи, но это будет только в начале марта следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Владимир Федотов
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