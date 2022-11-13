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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко сделал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА

13 Ноября 2022 • 10:34 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 7 ч. 45 мин.

Экс-нападающий сборной России и столичного «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке между «Динамо» и ЦСКА в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«ЦСКА не смотрится сейчас конкурентно против таких серьезных соперников. «Бело-голубые» хороши в домашних схватках, настроены весьма решительно. Прогноз - победа «Динамо», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Московское дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 13 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В преддверии матча «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, а ЦСКА идет на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Павлюченко Динамо Москва
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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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