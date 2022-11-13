Павлюченко сделал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА

Экс-нападающий сборной России и столичного «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке между «Динамо» и ЦСКА в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«ЦСКА не смотрится сейчас конкурентно против таких серьезных соперников. «Бело-голубые» хороши в домашних схватках, настроены весьма решительно. Прогноз - победа «Динамо», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Московское дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 13 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В преддверии матча «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, а ЦСКА идет на четвертой строчке.