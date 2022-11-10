Шунин и Гагнидзе смогут сыграть с ЦСКА

Голкипер «Динамо» Антон Шунин и полузащитник Лука Гагнидзе готовы принять участие в предстоящем дерби с ЦСКА. По сведениям Sport24, оба футболиста уже приступили к занятиям в общей группе.

В текущем сезоне Шунин провел 15 матчей в РПЛ, пропустил 18 голов и четыре раза сохранил свои ворота «сухими», а Гагнидзе принял участие в 10 играх РПЛ и сделал 2 голевые передачи.

«Динамо» сразится на своем поле с ЦСКА в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги, который станет последним перед зимней паузой. Встреча состоится 13 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.