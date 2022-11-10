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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин и Гагнидзе смогут сыграть с ЦСКА

10 Ноября 2022 • 18:21 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Голкипер «Динамо» Антон Шунин и полузащитник Лука Гагнидзе готовы принять участие в предстоящем дерби с ЦСКА. По сведениям Sport24, оба футболиста уже приступили к занятиям в общей группе.

В текущем сезоне Шунин провел 15 матчей в РПЛ, пропустил 18 голов и четыре раза сохранил свои ворота «сухими», а Гагнидзе принял участие в 10 играх РПЛ и сделал 2 голевые передачи.

«Динамо» сразится на своем поле с ЦСКА в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги, который станет последним перед зимней паузой. Встреча состоится 13 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Антон Шунин Лука Гагнидзе
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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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