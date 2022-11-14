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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Машкарин оценил работу Федотова в ЦСКА

14 Ноября 2022 • 20:40 Комментировать (1)
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок столичного ЦСКА Денис Машкаринвысказался о работе Владимира Федотова в качестве наставника московской команды.

«Трудно пока оценивать. Тренеру в любом случае надо дать время поработать. Понятно, что от нашего клуба мы ждем максимальных задач и максимально высокого места. Но оценивать по первому кругу я бы не стал, потому что конечный результат гораздо более показателен»,  заявил работник «армейцев»в интервью «РБ Спорт».

Машкаринвыделил в качестве причин неудачного финиша первой части сезона отсутствиеИгоря Дивеева, что снизило эффективность обороны, а также перепады в игре иностранных лидеров команды.

Напомним, что ЦСКА подошёл к длительной паузе на пятом месте, одержав одну победу в последних шести играх чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Денис Машкарин
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Комментарии (1)
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Павел Шереметов
14 Ноября 2022 в 21:18
Очень хреновый характер у Федотова, отсюда все проблемы у ЦСКА. Я не удивлюсь, если все легионеры в зимнее ТО разбегутся, от Федотова.
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