Машкарин оценил работу Федотова в ЦСКА

Бывший игрок столичного ЦСКА Денис Машкаринвысказался о работе Владимира Федотова в качестве наставника московской команды.

«Трудно пока оценивать. Тренеру в любом случае надо дать время поработать. Понятно, что от нашего клуба мы ждем максимальных задач и максимально высокого места. Но оценивать по первому кругу я бы не стал, потому что конечный результат гораздо более показателен», — заявил работник «армейцев»в интервью «РБ Спорт».

Машкаринвыделил в качестве причин неудачного финиша первой части сезона отсутствиеИгоря Дивеева, что снизило эффективность обороны, а также перепады в игре иностранных лидеров команды.

Напомним, что ЦСКА подошёл к длительной паузе на пятом месте, одержав одну победу в последних шести играх чемпионата.