Захарян – о матче с ЦСКА: «Заслуженно выиграли»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян подвёл итоги матча со столичным ЦСКА (2:1).

«Заслуженно выиграли. Думаю, мы и в Ростове должны были побеждать, просто не залетало», - сказал Захарян журналистам.

Футболист считает, что на полузащитника команды Даниила Фомина не влияют сторонние факторы при подготовке к исполнению одиннадцатиметрового удара. Спортсмен предположил, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев угадал направление полёта мяча, ведь, по словам игрока, Фомин исполнил удар довольно хорошо.

Кроме того, Захарян добавил, что у команды, наконец-то, начал получаться контрпрессинг.