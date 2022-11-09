Агент: «Карраскаля пока рано сравнивать с Хамесом»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля высказался о том, как его клиент отреагировал на вызов в сборную Колумбии. Также агент призвал всех пока не сравнивать Карраскаля с игроком «Олимпиакоса» Хамесом Родригесом.

«Хорхе давно мечтал играть за сборную и переход в ЦСКА приблизил его к этой цели. Конкуренция с Хамесом Родригесом? Карраскаль очень талантливый футболист, но Хамес – звезда целого поколения, их пока рано сравнивать», — цитирует агента Metaratings.

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл в составе «армейцев» 16 матчей, забив в них пять голов и отдав столько же результативных передач.

31-летний Родригес защищает цвета греческого «Олимпиакоса» с сентября нынешнего года. Ранее он выступал за мадридский «Реал» и «Баварию».