Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Карраскаля пока рано сравнивать с Хамесом»

09 Ноября 2022 • 09:39 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля высказался о том, как его клиент отреагировал на вызов в сборную Колумбии. Также агент призвал всех пока не сравнивать Карраскаля с игроком «Олимпиакоса» Хамесом Родригесом.

«Хорхе давно мечтал играть за сборную и переход в ЦСКА приблизил его к этой цели. Конкуренция с Хамесом Родригесом? Карраскаль очень талантливый футболист, но Хамес – звезда целого поколения, их пока рано сравнивать», — цитирует агента Metaratings.

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл в составе «армейцев» 16 матчей, забив в них пять голов и отдав столько же результативных передач.  

31-летний Родригес защищает цвета греческого «Олимпиакоса» с сентября нынешнего года. Ранее он выступал за мадридский «Реал» и «Баварию».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Колумбии Хамес Родригес Хорхе Карраскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
10:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов принёс извинения Чистякову и «Ахмату»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Лещук — о поражении от «Ростова»: «Нам не повезло, в любой другой день мы бы их обыграли»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо высказался о возможном выступлении за сборную России
10:10 · Россия. Премьер-лига
Степашин — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»: «Пусть они мучаются с Чистяковым»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде рассказал, когда игрок приступит к тренировкам со «Спартаком»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев — о матче с ветеранами сборной Бразилии: «Думаю, что бразильцы хотя бы уже в этом возрасте с пузом подъедут и не будут наколачивать кучу голов»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «В будущем Пиняев может стать лидером сборной России»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Карраскаля пока рано сравнивать с Хамесом»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «С Галактионовым «Локомотив» может проиграть битву за выживание»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Чанов — о Сафонове: «Все были уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо оценил уровень конкуренции в РПЛ
09:11 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Семак произвёл на меня отличное впечатление»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, готов ли вернуться в Россию
08:51 · Россия. Премьер-лига
Каррера оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
08:45 · Россия. Премьер-лига
Багринцев: «ЦСКА ещё поборется с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем