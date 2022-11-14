Агент Тюкавина: «К моему подопечному вопросов нет»

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак».

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, которому прочат уход из команды, вышел на поле на 75-й минуте на замену. Его ситуацию прокомментировал агент - Алексей Сафонов.

- Это решение тренера, задайте ему вопрос об игровом времени Константина. Тюкавин выходит, выкладывается, к нему вопросов нет, - заявил агент футболиста в эфире телеканала «Матч ТВ».