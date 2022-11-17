Лахтер: «Газзаев мог оказаться в Италии»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер раскрыл детали тренерской деятельности бывшего наставника ЦСКА Валерия Газзаева.

«Валерий Газзаев мог оказаться в Италии, команду говорить не буду», - приводит слова Лахтера «Матч ТВ».

Футбольный деятель также раскрыл сроки актуальности данной информации Так, по его словам, Газзаев мог переехать в средиземноморское государство в те времена, когда тот являлся главный тренером столичного «армейского» клуба.

С ЦСКА Газзаев смог трижды смог выиграть золотые медали чемпионата России, один раз победить в Кубке УЕФА и четыре раза – в Кубке России.