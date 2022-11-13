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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скопинцев: «Тренер сделал свою работу, мы с пацанами сплотились»

13 Ноября 2022 • 22:03 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - ЦСКА (2:1) Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вы добились того, чего достигли?

- Все, что сегодня было, если индивидуальную игру брать, то я всё отрабатываю после тренировок, и нашей молодёжи это прививаю, говорю, что это всё очень важно. Потому что командных тренировок не хватает. Чтобы играть на высоком уровне, надо еще работать над собой. Бог дал результат, принес. Я рад, что мы сегодня одержали очень важную победу и вышли на четвертое место. Есть куда двигаться во второй половине сезона. Отличное содержание игры у нас было, тренер хорошо нам всё объяснил, доходчиво, план на матч. И мы всё выполнили.

- Сегодня какой-то кураж чувствовался, что у вас было желание все 90 минут, то есть, как будто вы понимали, что чемпионат России берет паузу надолго, и надо это выплеснуть.

- Да, чемпионат мира… надо делать так, чтобы потом вечером после матчей можно было наслаждаться. Здесь 90 минут пашем, а потом… такая жизнь.

- Если говорить в целом про игру «Динамо», не всегда это сопряжено с хорошим результатом, там проиграли «Ростову», сегодня победили. Насколько вы уже пришли к тому, чтобы понимание тренерского штаба с игроками было на таком хорошем уровне? Насколько чувствуется, что это уже есть?

- Тактика, стратегия - это одно, а желание, эмоции и страсть - это не объяснишь и никак не настроишь, это должно идти изнутри. Поэтому тренер сделал свою работу, мы с пацанами сплотились. И сегодня каждый за каждого отработали. Это в совокупности принесло нам победу.

- Можно уже сказать, что это команда Йокановича, а не команда Шварца, про то, что постоянно говорят, как вы играли в прошлом сезоне?

- Я не знаю, сейчас в мировом футболе тенденция, что тренеры, как расходный материал, их очень часто варьируют, меняют, возвращают. Поэтому, наверное, надо судить, если человек пару лет проработал. Как можно сказать, если его еще года здесь нету. Но он находит между нами химию, и мы его отблагодарили сегодняшним матчем.

- Гол кому посвящаете?

- Жене, ребенку, маме, бабушке, сестре, всем своим женщинам. Конечно, всевышнему. Он дает мне силы.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
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