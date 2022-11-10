Канчельскис: «Дзюба — лучший нападающий России на данный момент»

Бывший нападающий раменского «Сатурна» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис высказал своё мнение касательно потенциального появления Артёма Дзюбы в составе ЦСКА.

Специалиста не удивит подобное развитие событий в связи с тем, что Дзюба способен выступать на уровне Российской Премьер-лиги и сегодня, мало того, он может очень хорошо проявить себя в абсолютно любой команде России.

«Дзюба — лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир — забил больше всех голов в РПЛ», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Также бывший игрок назвал другого лучшего, по его мнению, российского нападающего. Им оказался форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин.