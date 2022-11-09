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Степашин: «Шиманьски никогда не вернётся в Россию»

09 Ноября 2022 • 15:20 Комментировать
Фейеноорд
...
Эксельсиор
13.11 18:45

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем полузащитника «бело-голубых» Себастиана Шиманьски, который в настоящий момент выступает за нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды.

Степашин заявил, что 23-летний поляк в Россию уже не вернётся, а также отметил, что продать футболиста в какой-либо другой клуб сейчас очень сложно.  

«Шиманьски никогда не вернётся в Россию. Будет ли он продан «Фейеноорду»? Попробуйте продать с условиями, которые сделали ФИФА и УЕФА — это бесполезно. Что делать с тем, что у него контракт с «Динамо» до 2026 года? Ничего, пусть играет там», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Напомним, Шиманьски перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Легии». Всего в составе «бело-голубых» польский футболист провёл 86 матчей, забив в них восемь голов и отдав 17 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Сергей Степашин Себастиан Шиманьски
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