Степашин: «Шиманьски никогда не вернётся в Россию»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем полузащитника «бело-голубых» Себастиана Шиманьски, который в настоящий момент выступает за нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды.

Степашин заявил, что 23-летний поляк в Россию уже не вернётся, а также отметил, что продать футболиста в какой-либо другой клуб сейчас очень сложно.

«Шиманьски никогда не вернётся в Россию. Будет ли он продан «Фейеноорду»? Попробуйте продать с условиями, которые сделали ФИФА и УЕФА — это бесполезно. Что делать с тем, что у него контракт с «Динамо» до 2026 года? Ничего, пусть играет там», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Напомним, Шиманьски перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Легии». Всего в составе «бело-голубых» польский футболист провёл 86 матчей, забив в них восемь голов и отдав 17 результативных передач.