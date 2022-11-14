«Фейеноорд» в 12-й раз уходит на зимний перерыв лидером турнирной таблицы Эредивизии

В матче четырнадцатого тура нидерландского чемпионата Эредивизии «Фейеноорд» крупно обыграл «Эксельсиор» - 5:1. Помимо того, что победа стала лучшим способом уйти на перерыв, «Фейеноорд» также впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу - и в двенадцатый раз в своей истории стал зимним чемпионом Нидерландов.

И, надо заметить, ранее, из одиннадцати предыдущих случаев, семь раз заканчивались и общей победой в чемпионате. В последний раз такое имело место в 2017 году.

В следующем, пятнадцатом туре чемпионата «Фейеноорд» сыграет в Утрехте, эта встреча состоится восьмого января.