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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» в 12-й раз уходит на зимний перерыв лидером турнирной таблицы Эредивизии

14 Ноября 2022 • 06:13 Комментировать
Фейеноорд
5:1
Эксельсиор
окончен

В матче четырнадцатого тура нидерландского чемпионата Эредивизии «Фейеноорд» крупно обыграл «Эксельсиор» - 5:1. Помимо того, что победа стала лучшим способом уйти на перерыв, «Фейеноорд» также впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу - и в двенадцатый раз в своей истории стал зимним чемпионом Нидерландов.

И, надо заметить, ранее, из одиннадцати предыдущих случаев, семь раз заканчивались и общей победой в чемпионате. В последний раз такое имело место в 2017 году.

В следующем, пятнадцатом туре чемпионата «Фейеноорд» сыграет в Утрехте, эта встреча состоится восьмого января.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Эксельсиор
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