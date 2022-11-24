Агент сообщил, что ЦСКА хочет продлить контракт с Дивеевым не ради будущей перепродажи

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, как продвигаются переговоры по продлению контракта с московским клубом.

Напомним, что срок действующего соглашения футболиста с «армейцами» истекает летом 2024 года. По словам агента, контракт Дивеева будет продлеваться не ради будущей перепродажи игрока.

«Тут же целый комплекс условий, которые необходимо нам с ЦСКА согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий», — цитирует Ерёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли многие итальянские клубы.