Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Руслан Камболов покинул «Актобе», сообщает Metaratings.

По информации источника, у 32-летнего россиянина истёк срок действия соглашения с казахстанским клубом, который не был продлён.

В общей сложности Камболов провёл за «Актобе» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что хавбек начинал свою профессиональную карьеру в «Локомотиве», в составе которого провёл 17 матчей и не отметился в них результативными действиями. Также в его карьере были «Рубин», «Краснодар», «Нефтехимик» и тульский «Арсенал».