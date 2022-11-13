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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов назвал фаворита дерби «Динамо» - ЦСКА

13 Ноября 2022 • 12:30 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 6 ч. 4 мин.

Экс-футболист Руслан Пименов, поигравший в свое время за столичное «Динамо», высказался насчет предстоящего дерби между «бело-голубыми» и ЦСКА в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«В последнее время в играх между этими командами мало забитых мячей. Надеюсь, сегодня их будет больше. «Динамо» играет дома, поэтому поставлю «бело-голубых» фаворитами», - передает слова Пименова «Спорт-экспресс».

Дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Динамо» занимает шестое место, а ЦСКА находится на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Руслан Пименов
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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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