Пименов назвал фаворита дерби «Динамо» - ЦСКА

Экс-футболист Руслан Пименов, поигравший в свое время за столичное «Динамо», высказался насчет предстоящего дерби между «бело-голубыми» и ЦСКА в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«В последнее время в играх между этими командами мало забитых мячей. Надеюсь, сегодня их будет больше. «Динамо» играет дома, поэтому поставлю «бело-голубых» фаворитами», - передает слова Пименова «Спорт-экспресс».

Дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Динамо» занимает шестое место, а ЦСКА находится на четвертой строчке.